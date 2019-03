«J'avais besoin de me retirer et d'être dans le silence» - Dave Morissette

Il y a quelques années, Dave Morissette a décidé de partir seul en Europe pour parcourir le chemin de Compostelle. L'année suivante, il est retourné faire la portion française du périple. L'été dernier, c'est accompagné de son père et de ses fils qu'il a parcouru les 800 kilomètres de ce pèlerinage. Son livre «Arrêter le temps» est le récit de cette dernière épopée.

À force d’être constamment dans l’oeil du public, Dave Morissette est arrivé à saturation, et c’est son besoin de silence et de recueillement qui l’ont poussé, la première fois, à partir à travers la France et l’Espagne sur les chemins de Compostelle.

«Je voulais le faire seul, car j’avais besoin de me retirer, d’être dans le silence. Je ne voulais plus parler à personne, je voulais juste être avec moi-même. Je ne savais pas ce que le chemin allait m’apporter.»

L’aventure a été comme une révélation pour l’ancien joueur de hockey, qui a eu le goût d’y retourner rapidement. «La première fois, je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’année suivante, je n’ai fait que la partie française, de Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ce deuxième voyage, je l’ai encore plus savouré, parce que je savais ce que j’allais affronter. Je trouve que nos vies sont un véritable tourbillon, notre routine nous dicte toujours quoi faire, quoi penser, où aller... Là-bas, c’est très différent.»

Durant le chemin, Dave Morissette apprécie notamment que tous les pèlerins soient logés à la même enseigne. «Tout le monde mange les mêmes choses, tout le monde prend le même chemin, tout le monde a aussi besoin d’aide à un moment donné... C’est la simplicité. J’ai rencontré tellement de gens bons et simples. Je me suis fait accueillir chez des gens qui sont restés des amis. On a le temps de savourer les discussions et les rencontres.»

En famille

L’idée d’un voyage en famille, avec son père, Allen, et ses deux fils, Jeremy et Zach, a rapidement germé dans la tête de l’animateur. Depuis leur retour, les membres de la famille sont encore plus soudés et unis.

«Mon plus vieux et moi, on avait besoin de ça. On passe désormais du temps ensemble comme jamais. Je sais maintenant comment lui parler. On connaît chacun nos limites. Quant à ma relation avec Zach, le plus jeune, elle est passée à un autre niveau. Je ne le vois plus de la même façon, je suis capable de le laisser aller, de lui donner plus de liberté. La plus belle chose que mes fils m’ont dite, c’est qu’ils voulaient refaire le chemin ensemble. Pour moi, c’est mission accomplie.»

Dave Morissette confirme avoir toujours été proche de son père, qu’il considère comme son meilleur ami et à qui il parle chaque jour. «C’était important pour moi qu’il soit avec nous, et j’avoue que mon père est la plus belle surprise de ce voyage. Je me suis fait un cadeau de l’amener là-bas. Ç’a été dur et difficile, mais il a rajeuni de 10 ans. On a échangé comme jamais. Il est parti de Compostelle avec une foi contagieuse qu’il a encore maintenant. Ce qu’on a vécu ensemble va demeurer pour le reste de nos jours.»

Les deux ont d’ailleurs un nouveau projet de voyage pour l’été prochain. «J’ai annoncé à mon père que j’allais faire la route du littoral, en France, et mon père m’a dit qu’il venait avec moi. Il est la seule personne avec qui j’aurais envie de partir. Je parle à mon père tous les jours. On va bientôt établir notre trajet.»