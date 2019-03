«Je trouve qu'elle a beaucoup évolué» - Guylaine Tremblay

Guylaine Tremblay nous a prouvé au fil des ans qu’elle excelle autant dans le drame que dans la comédie. Elle nous parle de son rôle dans «En tout cas», où elle incarne une mère de deux jeunes adultes qui n’a pas la langue dans sa poche.

Guylaine, Danielle pourrait-elle être ton amie dans la vie?

Probablement, oui. Ce serait sûrement une amie d’enfance. Des filles comme elle, il me semble que j’en ai connu beaucoup.

Dirais-tu que ton personnage a changé, comparativement à l’an dernier?

Je trouve qu’elle a beaucoup évolué! Elle reste la même, dans le sens où elle a toujours son franc-parler. Elle dit tout ce qu’elle pense, mais elle a souvent du bon sens.

Cela dit, je trouve qu’elle est maintenant plus en mesure de voir les choses comme elles sont. Par exemple, même si elle adore encore son garçon, elle a arrêté de l’idéaliser. Elle s’aperçoit qu’il a des petits défauts comme tout le monde. Elle exprime aussi plus de fierté à l’égard de sa fille.

Est-elle moins dure envers elle?

Une relation mère-fille, c’est plus complexe. Mais Danielle dit à Chloé qu’elle est fière d’elle. On sent encore plus l’amour qu’elle éprouve pour sa fille.

Danielle finira-t-elle par s’assagir?

Si Danielle était plus cool, ce serait plate, parce que Danielle, c’est Danielle. C’est une femme intense. Si elle ne l’était pas, ses enfants s’ennuieraient. Danielle est justement une fille avec qui on ne s’ennuie jamais.

Quand c’est ta mère, elle peut te tomber sur les nerfs et tu peux la trouver un peu lourde, mais tes amis l’adorent parce qu’elle est curieuse, elle a des opinions et n’a pas peur d’essayer de nouvelles choses.

Ce que j’aime de ce personnage, c’est que Danielle n’a aucune méchanceté. C’est un livre ouvert, elle dit tout ce qu’elle pense! Et elle a tout un passé, puisqu’elle a élevé ses enfants seule tout en travaillant comme infirmière. On s’imagine qu’elle a dû travailler de nuit et de jour, sans oublier sa passion pour la chanson. Elle a eu tout un parcours!

Cette saison, Danielle a retrouvé un vieil ami, JF (Normand Brathwaite). Parle-nous de cette relation...

C’est certain que ses retrouvailles avec JF ont été importantes pour elle. Elle n’est pas sortie avec lui quand elle était jeune, mais j’ai l’impression qu’ils ont flirté et que ça n’a pas abouti. On dirait que, pour Danielle, le fait de revoir JF la ramène dans sa jeunesse. C’est super charmant de la voir plus fragile. Elle s’inquiète du fait de vieillir, de ce dont elle a l’air... Ça lui rappelle une bonne période de sa vie et, comme elle veut plaire encore, elle veut être belle. C’est vraiment formidable à jouer!

En terminant, quel conseil donnerais-tu à Danielle?

En ce qui concerne sa relation avec sa fille, je lui dirais: «Retiens-toi un peu. Je sais que tu lui dis des choses pour son bien, mais laisse faire. Laisses-en passer quelques-unes, même si c’est fait dans le but de l’aider.»

«En tout cas», lundi 19h30, à TVA.