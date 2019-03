La mode pour aider les survivantes

Des étudiantes de l’Université Laval passeront du mot-clic aux actes, jeudi prochain. Elles organisent un défilé de mode pour amasser des fonds au profit de l’organisme Viol-Secours, qui vient en aide aux victimes d’agressions sexuelles.

Le manque de ressources pour les victimes et le mouvement de dénonciation associé au mot-clic #MoiAussi ont frappé droit au cœur le groupe d’étudiantes en communication publique.

C’est dans cette veine que le groupe formé de 33 étudiants, 32 femmes et un homme, a choisi d’appuyer Viol-Secours, qui vient en aide aux victimes d’actes à caractère sexuel.

16e année consécutive

C’est la 16e année consécutive que les étudiants de ce programme organisent un défilé. En chaque occasion, une cause choisie par les étudiants a bénéficié des retombées de l’événement.

« Quand on a rencontré Viol-Secours, on a appris que c’est la première fois en 40 ans qu’ils ont une file d’attente parce qu’ils ont trop de demandes et qu’ils ne sont pas capables d’aider tout le monde qui en a besoin, par manque de fonds », raconte Carolanne Bisier, une étudiante qui fait partie du comité organisateur.

« Je pense qu’on a vraiment touché le cœur des filles en s’associant à ce mouvement-là », ajoute-t-elle, rapportant que le nombre de candidatures d’étudiants souhaitant s’impliquer a doublé comparativement aux éditions précédentes.

La dernière édition du défilé avait attiré quelque 850 spectateurs au Centre des congrès. Les organisateurs espèrent cette fois attirer une foule d’environ 1000 personnes, jeudi, au Manège militaire de Québec.

Les billets sont en vente au coût de 24 $ via l’événement Défilé de mode cml'19 sur Facebook.