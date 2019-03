La passion latine d'Étienne Drapeau

De retour de la République dominicaine, où il a participé à une quarantaine d’émissions de radio et de télévision, Étienne Drapeau poursuit sa conquête du sud en lançant sa chanson «Eres mi reina», la version espagnole de son succès «T’es ma femme, t’es la plus belle». Les Dominicains craquent pour «el bachatero canadiense», qui a eu le coup de foudre pour leur musique et leur pays.

Étienne, pour les Latino-Américains, tu es un véritable phénomène!

Effectivement, oui. Je reviens d’un séjour en République dominicaine, où j’ai enchaîné les entrevues à la radio et à la télévision, à Santo Domingo, la capitale. Là-bas, les gens sont fascinés de voir un Québécois chanter des airs de bachata et de meringue en espagnol. Ils apprécient qu’un artiste de l’extérieur prenne la peine d’apprendre leur langue et d’adopter leur musique traditionnelle! Ils me surnomment «el bachatero canadiense».

De fait, si on cherche cette expression sur Internet, on tombe sur toutes les entrevues accordées par «el cantante franco-canadiense»! On peut dire que tu t’exprimes avec une grande aisance en espagnol.

Certains me trouvent chanceux, mais en fait, avec toutes les heures que j’ai investies dans des cours d’espagnol privés, tous les cours de bachata et de meringue que j’ai suivis, on peut dire qu’il ne s’agit pas de chance, mais de travail. Il y a cinq ans, alors que je ne parlais pas un mot d’espagnol, je me suis mis en tête de conquérir le monde hispanophone avec ma musique, rien de moins! (rires) Je rêve grand, mais je fais des efforts pour y arriver.

Ces derniers mois, tu as passé beaucoup de temps dans les pays du sud...

République dominicaine, Argentine, Cuba, les Bermudes... Prendre l’avion, faire le plein de soleil, c’est agréable, mais il ne s’agit pas de vacances: je suis là pour le travail! Lors de mon dernier séjour à Santo Domingo, outre ma tournée médiatique, j’avais comme objectif de trouver une équipe de management pour me représenter là-bas. C’est maintenant chose faite. Le 19 mars, je prendrai part au gala Premios Soberano, l’équivalent de l’ADISQ, des prix Gémeaux et du Gala Québec Cinéma réunis en un seul gala.

Il s’agit d’une belle occasion de te faire connaître davantage!

Oui. Je figure parmi les invités internationaux. J’ai déjà une vingtaine d’entrevues planifiées, lors du tapis rouge précédant l’événement. Cette émission, qui a des cotes d’écoute impressionnantes, est diffusée dans tous les pays latins. Comme j’aime faire connaître le talent québécois à l’étranger, je vais porter un complet Envers, du designer Yves Jean Lacasse. Ma présence là-bas coïncidera avec le lancement officiel de ma chanson et du vidéoclip «Eres mi reina », la version espagnole de «T’es ma femme, t’es la plus belle».

Comment expliques-tu tes affinités avec la culture hispanique?

C’est peut-être parce que la musique est omniprésente en République dominicaine: il y a un chanteur à tous les coins de rue et un groupe maison sur tous les plateaux de télévision. Et puis, tout le monde parle à tout le monde, il n’y a pas de snobisme ni de classes sociales. Là-bas, quand tu commandes un café, la serveuse te répond: «Si, mi amor!» ou «Si, mi corazon!». Lorsque tu laisses tes bagages à l’hôtel, le commis te dit: «No problema, hermano!». «Mon amour», «mon cœur», «mon frère»... il y a une facilité d’approche dans la culture latine qui me rejoint vraiment.