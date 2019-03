«La Voix»: un succès aussi sur les réseaux sociaux

En plus de l’émission dominicale de «La Voix» à TVA, de nombreux contenus originaux et exclusifs sont disponible sur les réseaux sociaux. Cette saison, un balado sur les coulisses est notamment mis en ligne chaque semaine.

«La Voix à l’aveugle», série en baladodiffusion animée par Anouk Meunier, reprend le concept de base de l’émission. «La Voix présente un gros show, le dimanche soir, a détaillé Émilie Fournier, productrice contenu web et nouveaux médias chez Productions Déferlantes. On offre un accès VIP aux coulisses de l’émission avec La Voix Extra, le mercredi, et on se demandait comment poursuivre l’expérience sur une plateforme numérique sans que ce soit redondant. On a donc choisi d’y aller avec un autre angle. La proximité de la radio permet d’entrer dans l’émission de manière totalement dépouillée avec sincérité et authenticité.»

Au cours des 13 épisodes de la saison, le rendez-vous permettra d’entendre non seulement les coachs et les candidats, mais aussi tous les intervenants qui travaillent sur la production et qui vont raconter l’envers du décor. «Le balado est complémentaire avec La Voix Extra, en abordant les choses différemment. Pour les émissions deux et trois, on avait par exemple des conversations de 45 minutes entre Alex Nevsky et Éric Lapointe, suivi de Marc Dupré et Lara Fabian, de manière complètement dépouillée. On voulait juste les entendre discuter de leur expérience, sans une équipe de télé autour d’eux. Ça permet de ramener La Voix à l’essentiel par des acteurs qui participent à la construction de cette émission.»

Dans un prochain balado, Chantal Lépine, la productrice déléguée, fera le parcours de l’émission au complet. Ensuite, c’est Charles-Émile Beaudin, le mixeur sonore, qui expliquera en quoi consiste son travail.

«Ce projet nous permet réellement de présenter chacun des corps de métier qui travaillent sur l’émission. C’est aussi intéressant de mettre la lumière sur ces talents qui permettent à d’autres talents de rayonner.»

En apprendre plus

L’équipe des réseaux sociaux de «La Voix» compte huit personnes pour gérer les différentes plateformes, mais aussi pour concevoir et produire les différentes capsules qui permettent de prolonger l’expérience de la télévision.

«Plusieurs projets vont apparaître dans les prochaines semaines sur nos réseaux sociaux, a avancé Émilie Fournier. On va, par exemple, avoir des capsules intitulées ''La quoi?'' Alex Dormier, le créateur de capsules humoristiques de XOXO, l’automne dernier, va expliquer des éléments techniques. Si Marc Dupré dit, par exemple, à un candidat: ''tu as un falsetto exceptionnel''. C’est quoi exactement le falsetto? Alex Dormier va répondre à ce genre de questions que beaucoup de gens se posent.»

L’équipe s’est aussi donné pour mission de créer vidéos des meilleurs moments à la fin de chacune des étapes. On entendra donc les meilleures répliques d’Éric Lapointe, ou les notes les plus hautes entendues durant les auditions à l’aveugle.

Une communauté mature

Émilie Fournier se félicite que la communauté autour de «La Voix» se soit auto-modérée.

«L’expérience, que l’on veut positive pour les candidats comme pour les téléspectateurs, se poursuit sur les réseaux sociaux. On est content de voir que les gens viennent s’exprimer correctement sur nos plateformes et respectent beaucoup les candidats, les coachs et tous les artisans de la production.»

«La Voix» sur les réseaux sociaux, c’est:

- 3,9 millions d’impressions du #LavoixTVA sur Twitter depuis le début de la saison

- Plus de 400 000 abonnés de la page Facebook

- Une portée deux fois plus grande sur Facebook cette saison que lors des deux dernières saisons cumulées

- Plus de 70 000 abonnés sur Instagram

- Plus de 155 000 abonnés sur Twitter

- Près de 100 000 abonnés à la chaine YouTube

- Plus de 25 400 heures de contenu visionnés sur YouTube, avec près de 800 000 visionnement depuis le début de la saison

- Les vidéos les plus regardées sur YouTube sont: l’audition à l’aveugle de Corey Hart (près de 80 000 vues)

- Celle de Samantha Neves (près de 60 000 vues)

- Ainsi que celles de Christian Marc Gendron et Jordan Levesque (près de 30 000 vues chacune)