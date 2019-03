Lashana Lynch change le monde, un film à la fois

Dans «Capitaine Marvel», Lashana Lynch incarne la meilleure amie de Brie Larson, alias Carol Danvers/Capitaine Marvel. En se remémorant le tournage et son entraînement de pilote de F-16 lors d’une entrevue, elle détaille la manière dont le long métrage s’inscrit dans un changement de représentations des femmes au grand écran.

«Mais parce qu’il s’agit de l’Univers cinématographique de Marvel (UCM) et qui ne voudrait pas en faire partie!», répond Lashana Lynch de manière enthousiaste lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussée à passer des auditions pour le rôle de Maria il y a un an.

«J’ai apprécié avoir ce temps pour apprendre à connaître l’équipe, prendre ma place, etc. Il est important de savoir que c’est le genre de chose qui prend du temps, cela prend du temps avant d’être prête physiquement afin de pouvoir, en tant qu’actrice, appréhender un rôle aussi fort.»

Dans les airs, sur terre

Marie Rambeau est une pilote de l’armée de l’air américaine, ancienne collègue de Carol Danvers. Mère d'une petite fille, elle est également sa meilleure amie et l’aidera lorsque les deux femmes se retrouveront après des péripéties qu’on ne dévoilera pas.

«Mon entraînement a été incroyable, dit l'actrice de ses visites aux bases Nellis et Edwards afin de se préparer à faire semblant de piloter un F-16. L’armée a vraiment fait partie intégrante du tournage. J’ai eu la chance de passer deux jours avec des femmes pilotes exceptionnelles qui m’ont appris le plus possible de choses. À la fin de ces deux jours, elles m’ont laissé voler à bord de leur F-16.»

«D’en parler aujourd’hui est encore étrange, comme irréel. Mais je suis certaine de ne rien inventer», ajoute celle qui précise qu’elle ferait «une excellente copilote» parce qu’elle n’est, malgré tout, pas capable de prendre les commandes d’un avion de chasse!

Un nouveau féminisme cinématographique?

La domination des films de superhéros n’est plus à démontrer. «Capitaine Marvel» est le 21e opus de l’UMC, débuté en 2008 avec «Iron Man».

«Je crois que l’industrie veut simplement montrer le monde que nous voyons lorsque nous ouvrons notre porte tous les matins. Les films de superhéros sont essentiellement des drames profonds, mettant en scène des personnages dotés de pouvoirs exceptionnels. Dans ¨Capitaine Marvel¨, on voit une femme moderne normale qui ressent, exprime et évolue à travers des obstacles qu’elle doit surmonter. Elle tombe et se relève.»

«En général, on attend beaucoup de nous, les femmes. D’une certaine manière, [la vie d’une femme] est comme d’affronter le monde avec des super pouvoirs. Je crois que c’est ce qui est montré dans ce long métrage. Le développement d’un concept comme celui-ci nécessite du temps, que Marvel a pris», explique Lashana Lynch.

Pour l’actrice britannique de 31 ans, cette manière de voir et de raconter une histoire s’inscrit dans un processus en constante évolution.

«On observe effectivement un changement depuis les dernières années. Nous, les femmes, sommes plus soudées ensemble, nous nous faisons entendre. Brie Larson est un excellent exemple d’une femme qui se sert de sa voix pour défendre ce en quoi elle croit et qui utilise sa force intérieure, dans ce cas-ci, pour sauver le monde.»

«C’est une conversation globale qui a toujours lieu. ¨Capitaine Marvel¨ se situe dans un mouvement général au sein de l’industrie, celui dans lequel des femmes racontent des histoires que nous connaissons et que nous aimons, en nous représentant de la meilleure manière possible.»

«Il est, par contre, important que nous continuions à aller de l’avant, sans nous reposer sur le fait que nous avons eu ce film. Si nous continuons de travailler ensemble, je suis certaine qu’il y aura d’autres longs métrages du même genre, que les enfants d’aujourd’hui considéreront comme des classiques. Leur mentalité sera donc totalement différente. Dans ce sens, ¨Capitaine Marvel¨ n’est pas un moment, mais s’inscrit dans un élan global nécessaire.»

«Capitaine Marvel» a atterri sur tous les écrans de la province jeudi.