Le Canadien conclut son voyage sur une dégelée

Le Canadien de Montréal a connu l’un de ses pires matchs de la saison et il a été facilement battu 8 à 2 par les Ducks, vendredi soir, à Anaheim.

La troupe de Claude Julien a ainsi conclu son voyage sur la côte ouest-américaine avec une fiche d’une victoire et deux revers.

Le match du jour s’est amorcé exactement comme celui de la veille contre les Sharks à San Jose. L’équipe hôte a inscrit les deux premiers buts de la rencontre. C’est Daniel Sprong et Adam Henrique qui ont été les auteurs de ces réussites.

Le Tricolore a toutefois réduit l’écart avant la fin du premier vingt. Paul Byron récupère un généreux retour pour inscrire son 13e filet de la campagne.

Les Ducks ont cependant été plus insistants dans les engagements suivants, si bien que Devin Shore, Troy Terry, Corey Perry, Rickard Rakell, Max Jones et Henrique ont réussi à battre Carey Price. Ce dernier devra donc attendre avant de signer sa 315e victoire et ainsi devenir le gardien le plus victorieux de l’histoire du Bleu-Blanc-Rouge.

Dans l’affrontement du jour, Price a fait face à 29 lancers, tandis que son vis-à-vis, John Gibson, a réalisé 35 arrêts.

Un 200e pour Weber

L’autre but du Canadien a été inscrit par son capitaine, lors de la deuxième période.

En avantage numérique, Shea Weber a fait ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire décocher un boulet de canon de la ligne bleue. Il s’agissait d’ailleurs de son 200e but en carrière et d’un 98e lorsque son équipe évolue avec un homme en plus.

Le CH tentera de retrouver le chemin de la victoire, mardi soir, alors que les Red Wings de Detroit seront de passage au Centre Bell.