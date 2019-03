Nico Racicot : «Je priais pour qu’on m’offre un rôle ici!»

Le comédien est bien connu des adeptes de la série «L’heure bleue», dans laquelle il incarne David Karpman. Or, on peut le voir depuis janvier dans un tout autre rôle, celui du procureur Antoine Voisard dans «Les honorables». Entrevue avec ce nouveau visage du petit écran.

Nico, décris-nous ton parcours en quelques mots...

J’ai été diplômé de l’École nationale de théâtre, section anglophone, en 2012. Je suis ensuite allé habiter cinq ans à Toronto, et c’est vraiment mon rôle dans la série «L’heure bleue» qui m’a ramené au Québec. Ça faisait cinq ans que je priais pour qu’on m’offre un rôle ici!

Pourquoi as-tu choisi d’étudier en anglais?

Je ne sais pas trop, c’est arrivé comme ça. Après mon secondaire, j’ai fait des études en anglais et, de fil en aiguille, j’ai commencé à développer des relations avec des producteurs et des réalisateurs anglophones qui provenaient surtout de Toronto. Ça s’est vraiment débloqué pour moi, là-bas. J’ai surtout fait du théâtre, et j’ai adoré mon expérience!

Quand cette envie de devenir acteur est-elle apparue chez toi?

J’ai longtemps voulu être réalisateur pour le cinéma et j’ai donc fait des études en ce sens. Sauf que, quand venait le temps de tourner avec des comédiens, je ne savais pas vraiment comment leur parler et les diriger, et ça m’a découragé. J’ai donc décidé d’étudier en théâtre pour découvrir l’autre côté de la médaille. Finalement, j’ai adoré ça et j’ai eu la piqûre pour ce métier!

L’heure bleue est donc ton premier grand plateau de télévision. Que représente cette expérience pour toi?

Le personnage est extrêmement intéressant à jouer. C’est un rôle qui m’allait très bien, parce que j’avais beaucoup de points communs avec lui. J’ai moi aussi habité avec plusieurs colocataires, dont une femme plus âgée, parce que le coût de la vie à Toronto était si élevé que je n’avais pas d’autre choix. Je me souviens de mon arrivée sur le plateau. On est rapidement devenus une belle petite famille. C’est à travers ce rôle et cette série que j’ai appris à faire de la télévision. J’ai d’ailleurs très hâte de commencer les tournages de la prochaine saison!

Et qu’en est-il de ton expérience sur le plateau des «Honorables»?

Je suis très content d’avoir décroché ce rôle. C’est mon deuxième grand plateau de télévision et, encore une fois, ç’a été un bel apprentissage. Je ne connaissais pas beaucoup de gens sur le plateau. Mon personnage n’est pas très présent, alors je n’ai eu que neuf jours de tournage, mais ç’a été une magnifique école!

Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de ton rôle dans la série?

Au départ, Antoine Voisard est le procureur qui représente la famille Dessureaux. Par la suite, il tombe amoureux d’Alicia (Mylène Mackay), ce qui pourrait le plonger dans un sérieux pétrin...

Qu’est-ce que ça t’a fait de tourner avec des comédiens aguerris comme Patrick Huard et Macha Grenon?

C’est certain que c’était intimidant... La première scène que j’ai tournée avec Patrick, c’est celle où on apprend que l’accusé est déclaré non coupable et libéré. C’était une scène difficile; l’énergie dans la salle était froide... J’étais très intimidé, et Patrick ne parlait pas du tout entre les prises parce qu’il était dans son personnage. J’étais donc assez petit dans mes culottes! Mais, par la suite, j’ai découvert chez Patrick un homme extrêmement drôle. C’est un grand bouffon et un homme très sympathique.

À quoi ressemble ta vie à Montréal, maintenant?

Je vis seul avec mon chien et mon chat, et je suis heureux. J’aime ma vie à Montréal et je suis content de faire carrière chez moi, en français. J’aimais bien vivre à Toronto, car j’avais une vie de quartier que je n’ai pas encore à Montréal, mais c’est certain que ma vie se passe ici, maintenant.

De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière jusqu’à maintenant?

Je dirais «L’heure bleue», car c’était la première fois que je jouais un personnage aussi complexe. C’est vraiment une grande fierté pour moi d’incarner ce rôle. Ça m’a permis de revenir chez moi, de retrouver ma famille, mes amis et mes racines.

En terminant, quels sont tes autres projets?

Je suis aussi illustrateur. Ma signature est Lez Autres, et je m’éclate avec ça. Je crée des personnages non genrés, et j’ai récemment été exposé dans une galerie à Vancouver. J’ai aussi des projets en réalisation, mais c’est certain que le jeu occupe beaucoup de place en ce moment. Ça me convient; je suis heureux!

