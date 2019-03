R. Kelly sort de prison après avoir payé les 161 000$ qu'il devait

Le chanteur R. Kelly a été libéré de prison samedi matin après avoir payé les 161 000$ qu’il devait en pension alimentaire.

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, il a été libéré de la prison du comté de Cook à Chicago, après avoir payé sa caution. Dans ce cas-ci, c’était ce qu’il devait à son ex-femme.

Il s’est brièvement adressé aux journalistes. «Je vous promets, on va arranger tout ça. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Je vous le promets», a-t-il lancé avant d’embarquer dans une voiture.

Il avait été fait prisonnier mercredi, mais il était déjà libéré sous caution en lien avec un autre dossier.

Un grand jury a inculpé le chanteur de 10 chefs d’accusation d’agression sexuelle sur quatre présumées victimes mineures.

R. Kelly doit se représenter dans la justice, dans le cadre de ces deux affaires séparées, plus tard dans le mois.

Depuis plus de deux décennies, l'interprète de la chanson «I Believe I Can Fly» a fait l'objet d'accusations répétées de détournements de mineures.

Il a par ailleurs été acquitté en 2006 de l'accusation d'avoir réalisé une vidéo pornographique avec une mineure.

«Il ne pense pas que sa carrière soit finie», a jugé son avocat samedi.