Une trentaine de personnes blessées lors de turbulences avant un atterrissage à JFK

Une trentaine de personnes ont dû être traitées pour des blessures – qui ne mettent pas leur vie en danger – après que l’avion dans lequel elles se trouvaient eut été secoué par de fortes turbulences avant d’atterrir à New York, samedi.

L’incident a été l’objet d’un message sur Twitter du service des incendies de New York vers 19 h 30 disant qu’il était en train de traiter 32 passagers à l’aéroport John F. Kennedy (JFK) et qu’il travaillait avec du personnel médical d’urgence sur place et l’autorité aéroportuaire locale.

Un peu plus tard, le service des incendies a précisé que le nombre de passagers blessés avait été abaissé à 29.

Selon des informations obtenues par des médias américains, l’avion est un Boeing 777 de Turkish Airlines. Le vol à destination de New York était parti d’Istanbul.

Un des passagers a eu une jambe brisée et d’autres ont souffert de bosses, d’ecchymoses et de lacérations causées par les secousses.

Des membres de l’équipage figurent également parmi les blessés.

Les turbulences auraient été ressenties environ 45 minutes avant l’atterrissage à l’aéroport John F. Kennedy qui a eu lieu sans autre incident à 17 h 35. L’avion transportait environ 300 passagers et membres d’équipage.

Cet événement est survenu quelques heures seulement après l’atterrissage d’urgence d’un appareil d’Air Transat à l’aéroport de Newark, près de New York, lors duquel deux passagers ont subi des blessures.