L’affaire SNC-Lavalin n’a certainement pas fini de donner des maux de tête au gouvernement de Justin Trudeau, et les conservateurs se disent toujours insatisfaits des réponses données par le gouvernement dans cette affaire.

Ils demandent à ce que le secret professionnel qui empêche Jody Wilson-Raybould de parler librement et dans le détail, soit levé.

En entrevue à La Joute, édition du dimanche, le lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec, Alain Reyes, a insisté pour dire que l’ex-procureure, dont personne n’a questionné le travail pendant 3 ans et demi est maintenant sous le feu des critiques parce qu’elle n’a pas donné la réponse que Trudeau voulait entendre.

Selon le témoignage de la sous-ministre Nathalie Drouin, Jody Wilson-Raybould a pris sa décision sur SNC-Lavalin en moins d’une semaine, avant que les avis juridiques ne soient écrits, et a bloqué la production d’un avis juridique sur les conséquences pour SNC-Lavalin.

«Ce qui me choque c’est que le premier ministre ne permet pas à l’ancienne procureure générale de donner sa version des faits de façon très précise. [...] Les libéraux ne veulent pas lever le secret professionnel. [...] J’aimerais ça avoir sa version. [...] Parce qu’elle ne donne pas la réponse que le premier ministre aimerait, on essaye de la discréditer sur la place publique», explique M. Reyes.

«C’est la seule qui n’a pas l’opportunité de parler, et c’est la première concernée dans le dossier», tranche-t-il.

Mais pourquoi la procureure générale du Canada a pris sa décision aussi rapidement et aussi fermement? Alain Reyes n’a pas voulu se prononcer sur cette question en ajoutant qu’il lui faisait confiance.

«Que [des discussions entre Trudeau et Raybould] se fassent avant que la décision soit prise, il n’y a aucun problème. Mais à partir du moment où la procureure générale a pris sa décision en son âme et conscience avec ces experts, après avoir fait l’analyse du dossier, après que la directrice des poursuites pénales ait pris sa décision le 4 septembre, et reconfirmée le 9 octobre... et que là de façon intensive pendant quatre mois, les proches du premier ministre et le premier ministre lui-même sont intervenus, ça à nos yeux, c’est de l’ingérence, point».

