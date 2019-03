Des ascenseurs à la station de métro Place-des-Arts en 2021

L’édicule de Bleury Nord, qui permet d’accéder à la station Place-des-Arts, est fermé à partir d’aujourd’hui jusqu’en 2021, pour des travaux qui comprennent l’installation d’ascenseurs.

L’entrée Bleury Sud, située à quelques mètres seulement de l’édicule fermé, restera pour sa part ouverte.

La Société de transport de Montréal (STM) profite de travaux effectués sur le terrain par un promoteur privé pour faire une réfection de l’édicule. Celui-ci sera agrandi et rafraîchi, et la station deviendra accessible aux personnes à mobilité réduite puisque des ascenseurs seront installés. Ceux-ci devraient être mis en fonction dès la réouverture de l’édicule, à l’automne 2021.

Pendant les travaux, des espaces seront consacrés à l’entreposage de matériel à l’intérieur de la station, mais ne devraient pas entraver les déplacements. L’arrêt de l’autobus 125 Sud situé au coin des rues De Bleury et Président-Kennedy a été déplacé sur Jeanne-Mance, au nord de Président-Kennedy.

En plus des stations où l’installation d’ascenseurs est déjà en cours (Jean-Drapeau, Jean-Talon – ligne bleue, Viau, Mont-Royal, Berri-UQAM – ligne verte et Vendôme), la STM prévoit commencer des travaux d’accessibilité aux stations Angrignon, Jolicoeur, Préfontaine et Villa-Maria en 2019.