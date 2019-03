La STM s'entend enfin avec ses employés d'entretien

La Société de transport de Montréal (STM) et ses employés d’entretien sont enfin arrivés à une entente, après deux ans de négociations parfois houleuses.

Environ 1600 membres du Syndicat du transport de Montréal se sont réunis dimanche pour voter sur une entente de principe présentée par le médiateur qui travaillait avec les deux parties depuis l’automne dernier. Ils ont voté pour à 96,5 %.

«Ça nous dit qu’on a fait une bonne job et que le médiateur [Mathieu Lebrun] aussi a fait une bonne job. Sans lui, probablement qu’on serait encore en train de s’obstiner. Il a vraiment tenu jusqu’au bout à vouloir proposer une entente et il a réussi à nous sortir de quoi d’intéressant pour les deux parties», a mentionné le président du syndicat, Gleason Frenette, après le dévoilement des résultats.

L’entente de principe a été élaborée par le médiateur après quatre séances de médiation intensives, qui ont suivi le dépôt d’une «offre globale et finale» de la part de la STM le 18 février dernier. Elle assure le maintien des acquis des syndiqués, selon M. Frenette, et inclut des bonifications pour les travailleurs, notamment la création d’une prime du samedi.

Dans ces négociations, un enjeu important pour la STM était de créer des quarts de soir et de nuit pour les employés d’entretien, ce à quoi elle est parvenue; de tels quarts se tiendront au complexe Crémazie, à l’atelier de carrosserie Legendre et à l’Entretien majeur métro. Ceux-ci ne doivent être utilisés qu’en cas de dernier recours, selon l’entente, et les employés bénéficieront de primes.

«On l’a encadré, on a protégé les emplois de jour, c’était ça l’enjeu. Les termes nous conviennent», a mentionné M. Frenette.

L’entente doit maintenant être adoptée officiellement par le conseil d’administration de la STM, ce qui devrait être une formalité.

La nouvelle convention collective est valide pour sept ans et viendra à échéance le 4 janvier 2025. Les parties ont déjà convenu de débuter les négociations un an avant cette date.

Rappelons que les négociations ont été difficiles. Les deux parties ont dû avoir recours à un médiateur, et la situation semblait au point de rupture au mois de février, alors que le Tribunal administratif du travail a ordonné au syndicat de cesser de ralentir le travail de façon délibérée. Une grève illégale s’était également tenue en 2018.