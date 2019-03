Le meilleur burger canadien se trouve à Montréal, selon un sondage

Le nombre de clients a explosé ce week-end dans les restaurants Uniburger après que la chaîne montréalaise eut été identifiée il y a quelques jours lors d’un sondage comme celle ayant les meilleurs hamburgers au Canada.

«Ç’a été une surprise pour nous. On voit que le sondage a déjà eu des répercussions sur l’achalandage de nos restos. Sans donner de chiffres, on a eu pas mal plus de clients ce week-end par rapport à la normale», a indiqué au «24 Heures» Younes Bengeloune, propriétaire des trois Uniburger de la métropole.

Sa chaîne de restauration rapide s’est hissée au sommet des 50 meilleurs burgers du pays, selon un nouveau sondage réalisé par Big 7 Media. Le site, spécialisé dans les voyages, la nourriture et les hôtels, a, entre autres, compilé les votes après avoir soumis un sondage à un panel d’experts culinaires et à sa communauté regroupant près de 1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux.

Deux autres restaurants de la métropole québécoise se sont taillé une place dans le peloton de tête des 50 meilleurs burgers canadiens: Burger Royal en 7e position et Burger Bar Crescent en 10e position.

Simplicité, la clé

Selon M. Bengeloune, la qualité de ses produits et la simplicité de ses hamburgers lui ont valu cette nomination.

«C’est vraiment fait avec des produits frais et le plus simple possible. Rien n’est congelé. Ça rappelle des souvenirs de burgers d’antan et les gens aiment ça. C’est classique et rien n’est superflu», a souligné humblement le restaurateur qui a ouvert sa chaîne il y a six années.

Le produit phare de ses restaurants est d’ailleurs le «Uniburger», qui est uniquement constitué de viande, de fromage, de laitue, de tomates et d'une sauce secrète.

La chaîne de restauration rapide montréalaise a aussi fait parler d’elle, en janvier dernier, après avoir lancé son nouveau burger végétalien, avec une galette de viande végétale, dans ses trois établissements.