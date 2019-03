Leur assureur ne paie pas pour l'effondrement du toit

Le premier mars, un couple de retraités faisait des emplettes lorsqu’au retour ils ont découvert une scène désolante : le toit de leur maison s’était effondré. Plus de trente ans de souvenirs ont été enfouis sous la neige.

«On est complètement dans la rue», a affirmé madame Poirier.

Le couple payait 1400$ de prime d’assurance à la compagnie Wawanesa, mais les dommages causés par le poids de la neige n’étaient pas couverts.

Selon un expert en sinistre, la compagnie d’assurance n’aurait pas offert les meilleures protections aux propriétaires.

«Lorsqu’il y a une hypothèque, la police d’assurance doit couvrir tous les risques, explique Pierre Gemme. Dans le cas présent, la police ne couvre que les risques désignés, ce qui est courant pour une seconde résidence ou un chalet.»

L’expert évalue la perte à près de 350 000$.

Monsieur Plante et Madame Poirier doivent continuer de payer leur hypothèque et l’assureur en plus de payer un nouveau loyer.

La mairesse de Sainte-Lucie-des-Laurentides, touchée par le drame, lancera un appel à tous lundi au conseil municipal afin de récolter des dons pour le couple.