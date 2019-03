L’hiver n’est pas encore fini

Les Montréalais n’en ont peut-être pas fini avec la neige. La bordée de dimanche, qui a laissé 15 cm au sol, pourrait ne pas être la dernière de la saison, prévient Environnement Canada.

«On ne peut pas prévoir ce qui va se passer d’ici la fin du mois. Ça peut changer très rapidement», a indiqué Mircea Oltean, météorologue pour Environnement Canada, qui rappelle toutefois qu’il n’y a rien d’inhabituel à recevoir de bonnes quantités de neige en mars.

Même s’il est encore trop tôt pour serrer les pelles et les manteaux, les Montréalais auront au moins un avant-goût du printemps cette semaine.

Les températures resteront autour des moyennes de saison jusqu’à mercredi, dépassant de quelques degrés en journée le point de congélation. Puis, le mercure pourrait grimper jusqu’à 7 °C jeudi et jusqu’à 8 °C dans la journée de vendredi.

«C’est assez chaud pour cette période de l’année, mais ça va redescendre. Plus on va s’approcher du printemps, plus il y aura une alternance de chaud et de froid», a spécifié Mircea Oltean.