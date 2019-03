Stevie Wonder réagit au documentaire sur Michael Jackson

Stevie Wonder a réagi à la polémique soulevée par «Leaving Neverland», le documentaire qui a relancé le scandale de pédophilie entourant Michael Jackson. Et pour l’icône de la soul qui a travaillé avec Michael Jackson durant toute la carrière de ce dernier à partir de Bad (1987), les nouvelles accusations portées dans le film sont juste sans intérêt.

Interrogé par TMZ, Stevie Wonder a préféré mettre l’accent sur l’héritage artistique du Roi de la pop. «Il a disparu, il est mort. Heureusement, nous pouvons perpétuer son héritage et l’inspiration qu’il a donné à tant d’enfants et à tant de gens.»

Depuis sa diffusion, le documentaire de Dan Reed a rencontré de nombreuses oppositions, particulièrement de la part des héritiers de Michael Jackson. «Ce soi-disant "documentaire" est juste le rabâchage de vieilles accusations discréditées, peut-on lire dans un communiqué relayé par Entertainment Tonight. On se demande comment un réalisateur crédible aurait pu s’engager dans un tel projet.»

Même constat pour l’ex-enfant star Corey Feldman qui faisait partie des habitués de Neverland à l’époque où James Safechuck et Wade Robson, les deux témoins du documentaire, affirment avoir été abusés sexuellement par Michael Jackson.

«Le comportement de Michael Jackson à mon égard était strictement irréprochable, a déclaré Corey Feldman. Nous passions des heures au téléphone. Nous parlons de quelqu’un qui a passé sa vie entière dans l’industrie. Nous venons tous les deux d’un même milieu abusif, de foyers abusifs.»