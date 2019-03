Un excès de vitesse responsable de la mort de 23 migrants

AFP

Photo du camion qui est sorti de la route et a renversé le 7 mars 2019. Il a tué 23 migrants d'Amérique centrale et en a blessé 33 autres près de Francisco Sarabia, dans l'État du Chiapas, au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala. Les migrants américains ont dévié de l’autoroute, faisant au moins 23 morts et plus de 30 blessés, ont annoncé des responsables. Certains qui n'ont pas été blessés ont peut-être fui. Chaque année, des milliers de pauvres Américains d'Amérique centrale, principalement originaires du Honduras, d'El Salvador et du Guatemala, tentent des voyages dangereux à travers le Mexique pour tenter d'atteindre les États-Unis. (Photo de STR / AFP)