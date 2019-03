Un garçon de 13 ans accidentellement tué par son ami

Deon Williams, un garçon de septième année, est décédé dans sa maison de Chicago, en Illinois, après avoir été atteint par balle. C’est un autre adolescent qui aurait accidentellement causé la mort de Deon alors qu’il jouait avec un fusil chargé.

«Mon frère était devant le miroir dans ma chambre et le petit garçon jouait avec un fusil qu’il avait apporté de chez lui. Il jouait et il a fait une erreur et il a tiré», a rapporté la sœur de la victime.

Le rapport préliminaire des autorités privilégie la thèse de l’accident, mais les enquêteurs continuent leur travail afin de déterminer les circonstances exactes entourant le triste événement.

«Il y a eu de la négligence et ils détermineront les circonstances, mais...un fusil non sécurisé dans une maison, dangereux...nous perdons nos enfants», a commenté Andrew Holmes, un activiste de la communauté.

Deon devait commencer sa saison de basketball à la fin du mois. Il laisse dans le deuil plusieurs frères et sœurs.

