Un hôtel de luxe craint de fermer à cause de travaux

Un hôtel de luxe du centre-ville de Montréal redoute les conséquences des travaux de réfection de la rue Sainte-Catherine Ouest qui se déroulent au seuil de sa porte, au point où ses propriétaires craignent de devoir fermer boutique.

C’est ce qu’affirme l’entreprise Les Hôtels Saint-Martin inc., propriétaire de l’Hôtel Birks, située devant le Square Phillips, au centre-ville de Montréal, dans une demande d’injonction déposée en Cour supérieure au début de la semaine.

Malheureusement pour les propriétaires de l’Hôtel Birks, leur demande a été rejetée par un juge mercredi dernier, a indiqué une porte-parole de la Ville, Audrey Gauthier.

« Considérant que les travaux doivent durer un an et possiblement plus longtemps, le préjudice que subit [l’Hôtel Birks] au quotidien est non seulement irréparable, mais il pourrait mener à sa perte », peut-on lire dans le document.

Depuis début février, la Ville de Montréal procède à d’importants travaux de réfection de l’emblématique rue Sainte-Catherine Ouest.

Sur le site internet dédié à ces travaux, plusieurs mises à jour informent la population que les travaux peuvent se tenir de jour et de soir, certains impliquant des marteaux-piqueurs, jusqu’à 1 h du matin.

Dédommagements

Ainsi, les propriétaires de l’Hôtel Birks affirment que les vibrations et le bruit « insupportable » causés par les travaux sur la rue Sainte-Catherine les ont obligés à octroyer des rabais et des upgrades à plusieurs clients. Ces faits remonteraient à la dernière semaine de février.

Plusieurs demandes envoyées aux représentants de la Ville et même à la mairesse par les propriétaires de l’Hôtel Birks sont restées vaines, affirment les propriétaires de l’hôtel dans leur demande d’injonction rejetée.

C’est que la Ville a adopté l’an dernier une résolution permettant d’exécuter les travaux de la rue Sainte-Catherine Ouest en dehors des heures prescrites par son « Règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction », soit entre 7 h et 19 h.

Travaux rapides

« [...] la Ville de Montréal a mis en place plusieurs mesures de mitigation afin de minimiser les impacts sur les résidents et les commerçants », a rappelé de son côté Audrey Gauthier, précisant que les travaux devaient se réaliser « rapidement ».

Présentement en déplacement à l’extérieur du pays, le propriétaire de l’Hôtel Birks, Jean Salette, a répondu au Journal que la demande d’injonction adressée à la Ville réclamait simplement à ce que les travaux cessent après 19 h.