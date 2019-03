Un professeur de l’Université Carleton parmi les victimes

Un professeur affilié à l’Institut d’études africaines de l’Université de Carleton, à Ottawa, figure parmi les 18 victimes de l’écrasement survenu dimanche à Addis Abeba, en Éthiopie.

À lire aussi: 18 Canadiens parmi les victimes de l'écrasement

À lire aussi: Une «terrible nouvelle» pour le Canada, dit Trudeau

L’Université a confirmé par communiqué, dimanche après-midi, que Pius Adesanmi se trouve parmi les 157 personnes qui ont perdu la vie dans l’écrasement.

«Les contributions de Pius Adesnami à Carleton ne peuvent être mesurées. Il a travaillé sans relâche pour mettre sur pied l’Institut des Études africaines, pour partager sa passion sans limites de la littérature africaine et pour se lier et supporter les étudiants», a commenté la doyenne de la faculté des Arts et Sciences sociales, Pauline Rankin.

Des milliers de personnes ont laissé un message de condoléances sur la page Facebook du professeur Adesanmi, sous sa dernière publication, datée du samedi 9 mars.