Annonce de Catherine Fournier: un coup «très dur» pour le PQ

La députée péquiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier, fera une annonce quant à son avenir politique, à 10h ce matin, mais Mario Dumont entrevoit déjà un coup «très dur» pour le Parti québécois (PQ).

«C’est un peu le leadership de Pascal Bérubé qui est remis en question. Pour le PQ, c’est un moment difficile parce que c’est la plus jeune députée et on avait beaucoup misé sur elle. Elle représentait vraiment la nouvelle génération au sein du PQ, sa présence avait quelque chose de rafraichissant», a affirmé l’animateur lors de son commentaire dans Le Québec matin.

«Un des problèmes, c’est que le PQ ne pogne plus! Mais, à un moment donné, s’ils font chacun leur parti, ils ne seront pas plus avancés non plus», a-t-il ajouté.

Mario Dumont explique que le départ éventuel de Catherine Fournier serait lourd de symbolique au parlement alors que le PQ se retrouverait derrière Québec solidaire.

«Pour le PQ, la première catastrophe est mathématique. [...] À neuf députés, le parti va redevenir le quatrième parti à l’Assemblée nationale, donc Québec solidaire va grimper d’un rang par la force des choses.»