Arcade Fire chante pour Dumbo

Arcade Fire fait son entrée dans l’univers Disney par l’entremise de Tim Burton. Le groupe originaire de Montréal a enregistré une nouvelle version du classique Baby Mine au profit du remake de Dumbo, attendu en salles à la fin du mois.

L’artiste norvégienne Aurora se frottera aussi à la chanson écrite et composé par Ned Washington et Frank Churchill pour les besoins du film d’animation original relatant les aventures de l’éléphant volant, en 1941. La version d’Arcade Fire jouera lors du déroulement du générique final du film réalisé par Tim Burton.

Dans un communiqué de presse, Win Butler a indiqué que l’enregistrement de Baby Mine s’est transformé en un projet familial. «Ma mère joue de la harpe, mon frère du thérémine, ma femme et joue des percussions et il y a même notre fils qui joue du triangle, en plus du reste de la famille Arcade Fire.»