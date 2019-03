Au Venezuela, la vie des patients dialysés s'éteint aussi

Alfredo avait la bouche sèche et des nausées après trois jours sans dialyse. Avec la panne électrique, la machine qui le maintient en vie restait désespérément silencieuse.

Dimanche, il a profité d'un bref rétablissement du courant dans certains quartiers de Caracas et s'est senti revivre.

Selon les informations communiquées par l'ONG Codevida à l'AFP, au moins quinze patients souffrant d'insuffisance rénale sont décédés depuis le début de la panne jeudi en fin d'après-midi. Des 10 200 patients identifiés à travers le pays, au moins 3000 dépendent pour leur survie de trois dialyses par semaine, assure Francisco Valencia, directeur de l'ONG Coalition d'Organisations pour le droit à la santé et la vie (Codevida).

«Je suis venu tenter ma chance, et grâce à Dieu j'ai eu du courant», reprend Alfredo Quintero, 23 ans, qui dépend de ce rein artificiel depuis cinq ans.

Vendredi, il avait eu à peine 30 minutes de traitement avant une nouvelle panne intempestive. Comme les 39 autres patients ce jour-là, il avait dû repartir chez lui et affronter encore 24 heures d'obscurité.

À deux reprises au moins, l'électricité a fait mine de revenir dans la capitale qui s'est crue sauvée. Avant de disparaitre à nouveau, jouant avec les nerfs des habitants.

«Beaucoup d'entre nous étaient gonflés d'oedèmes, c'était affreux», confie Alfredo, qui vit avec sa grand-mère dans un quartier pauvre de l'ouest de Caracas: «J'étais inquiète parce qu'il n'arrivait absolument pas à uriner», confie la vieille dame, Delma Vargas.

Alex est arrivé au centre à peine une heure après Alfredo et n'a eu droit qu'à dix minutes de branchement avant que la machine ne cesse de fonctionner dimanche, stoppée net par une nouvelle panne au Centre de néphrologie Romulo Gallegos. Sa mère, Ninoska Arellano, l'a amené en fauteuil roulant, l'abdomen gonflé par des jours sans dialyse.

«C'est angoissant, cette incertitude totale», lâche-t-elle dans cette salle partagée par une quarantaine de patients plongée dans la pénombre. Depuis jeudi, la scène se répète.

Trois dialyses par semaine

Normalement, 115 patients viennent se faire dialyser ici trois fois entre le lundi et le samedi. La panne, que le gouvernement attribue à un sabotage et une «guerre de l'électricité» entrave le bon fonctionnement des 139 lieux de dialyse du pays dans la majorité des établissements.

José Manuel Rodriguez, qui vient se faire dialyser à 87 ans, remarque qu'«au Venezuela, les pannes surviennent à chaque instant». La différence ajoute-t-il, c'est que «jusqu'à présent, elles étaient plus rares à Caracas».

«C'est pire qu'un pays en guerre», se désole Harlen Pereira, employé de banque de 51 ans qui attend son frère Harold. Après plusieurs jours d'attente, ce dernier vient enfin de réussir à se faire dialyser.

Pour l'infirmière Maria Godoy pourtant, qui lutte pour soulager ses patients en les raccordant aux machines, ces dernières journées ont été très «stressantes».

À chaque nouvelle panne, elle a dû déconnecter les patients du filtre qui purifie leur sang pendant quatre heures, en temps normal.

«Dimanche on a préparé la salle», reprend-elle tout en s’occupant des patients arrivés en mauvais état. Elle espérait pouvoir travailler jusqu'au soir, mais il a fallu fermer de nouveau à la mi-journée faute de courant.

Frank Pacheco était un artiste plasticien de 57 ans. Il est mort dimanche à l'Hôpital Universitaire de Caracas après huit jours sans dialyse. La panne a tout compliqué, et les générateurs ne fonctionnent qu'au rez-de-chaussée.

«Il a raté un examen, et un traitement qu'il n'a pu suivre samedi. Il n'y avait pas d’ascenseur ni de médecin», explique sa fille Gabriela.

Malade depuis l'âge de seize ans, il avait subi une greffe de rein et menait une vie normale, poursuit-elle. «Mais tout s'est aggravé depuis une année et il a perdu un rein parce qu'il n'y avait plus de médicaments antirejets».

Le Venezuela est frappé par une grave crise économique qui se traduit par une pénurie de produits de première nécessité et une hyperinflation qui devrait atteindre 10 000 000% sur l'année selon le FMI. Elle a provoqué la fuite de 2,7 millions de personnes depuis 2015, selon l'ONU.