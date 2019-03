Boeing reporte la présentation du 777X

Boeing a décidé de reporter la cérémonie de présentation officielle de la nouvelle version de son long-courrier 777, le 777X, prévue mercredi, à la suite de l'accident mortel d'un de ses avions en Éthiopie, a-t-on appris lundi.

«La présentation externe et aux médias a été reportée», a indiqué à l'AFP un porte-parole, ajoutant toutefois que cette décision n'affectait pas le calendrier de mise en service de cet avion.

«Il n'y a pas de changement concernant le programme 777X en termes de calendrier ou de progrès», a insisté le porte-parole.

Boeing chutait lourdement lundi à Wall Street après la perte dimanche d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines au sud-est d'Addis Abeba peu après le décollage, tuant les 157 passagers et membres d'équipage.

C'est ce même modèle, version remotorisée du 737, qui s'était abîmé en mer en Indonésie fin octobre, entraînant la mort des 189 personnes à bord, là aussi quelques minutes après le décollage.

L'Indonésie et la Chine ont décidé d'immobiliser au sol les 737 MAX, un coup dur pour Boeing car Pékin est le premier client de ces avions.

Le 737 MAX est entré en service en mai 2017 et plus de 350 exemplaires volent actuellement. Assemblé à l'usine Boeing de Renton, dans l'État de Washington, il est la locomotive des ventes et des bénéfices du constructeur aéronautique américain.