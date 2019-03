Cinq élus tournent le dos au maire Demers

C'est la débandade au sein du parti politique du maire de Laval, Marc Demers alors que cinq membres de son équipe viennent de claquer la porte et souhaitent maintenant le déloger aux prochaines élections.



La conférence de presse de lundi matin a donné le ton à la prochaine campagne électorale municipale dont le scrutin est prévu en 2021.



D’un seul coup, cinq conseillers municipaux soit Isabella Tassoni, Paolo Galati, Daniel Hébert, Michel Poissant et David De Cotis quittent le Mouvement Lavallois et se joignent à un autre parti, Action Laval. Action Laval comptait déjà une élue, Aglaia Revelakis, ils seront désormais six élus au sein de ce parti et ils souhaitent en mener une chaude lutte à Marc Demers lors de la prochaine élection.

«Quand on triche un vote démocratique, pour moi, c’est quelque chose d’inacceptable, donc juste là ç’a démontré son attitude et donc je ne partage pas les mêmes valeurs que Marc Demers», a laissé tomber Paolo Galati.



Parmi les dissidents, il y a David De Cotis qui était le bras droit de Marc Demers. M. De Cotis assumait les fonctions de président du comité exécutif.



Or, M. De Cotis et les autres dissidents, affidavit à l’appui, ont dévoilé la semaine dernière que Marc Demers avait truqué un vote au comité exécutif.



Selon Messieurs De Cotis et Galati, d’autres élus de la formation politique de Marc Demers seraient mécontents et inconfortables.

Marc Demers réagira en début d’après-midi