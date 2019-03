Clouer au sol les Boeing 737 MAX 8 : un geste «un peu rapide»

Au lendemain de l’écrasement d’un avion d’Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, dont 18 Canadiens, un expert en aviation estime que la décision de clouer les Boeing 737 MAX 8 au sol est «un peu rapide».

«Je pense que c’est un peu rapide de faire ça parce qu’on est vraiment tôt dans l’enquête. Peut-être qu’ils ont des informations que nous on n’a pas, mais c’est sûr que les grandes compagnies comme Boeing et la FAA (NDLR : Federal Aviation Administration) sont très actives pour essayer de trouver ce qui s’est passé. Ultimement, on veut la sécurité des gens», a expliqué Claude Fortin en entrevue sur les ondes de LCN.

À la suite de l’accident d’hier, Ethiopian Airlines a annoncé qu’elle clouait au sol tous ses Boeing 737 MAX 8. Quelques heures plus tôt, la Chine avait demandé aux compagnies aériennes de suspendre l’utilisation de cet appareil alors que l’Indonésie a fait de même.

Il faut dire qu’il s’agit du deuxième écrasement impliquant ce modèle d’avion en moins de cinq mois. Le 29 octobre dernier, un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air s’était abimé en mer de Java, faisant 189 morts.

«À la base, le Boeing 737 est de loin l’avion le plus construit, le plus vendu, de l’histoire de l’aviation, donc je ne peux pas dire que c’est un problème avec l’avion», ajoute M. Fortin.

Dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de Wall Street, lundi matin, l’action de Boeing perdait 10,25% et se négociait à 379,25$.