Des Québécois constatent un climat morose en Alberta

Le climat social et politique n’est plus ce qu’il était en Alberta, où le taux de chômage est en hausse, conséquence notamment d’une industrie pétrolière qui peine à se trouver des portes de sortie.

Des Québécois expatriés en Alberta sont d’ailleurs aux premières loges pour constater la morosité ambiante, et l’envoyé spécial de TVA Nouvelles les a rencontrés dans leur province d’adoption pour qu’ils parlent de la nouvelle donne engendrée par l’affaire SNC-Lavalin.

«Le pétrole et le gaz sont vraiment en déclin en ce moment, ce n’est plus en exploration, il y a beaucoup d’investissements qui sont partis pour les États-Unis ou ailleurs, alors il n’y a pas beaucoup de monde qui travaille», explique Antoine Ouellet, attablé dans un café de Airdrie, au nord de Calgary.

«[Les gens d’ici] ont perdu leur emploi, alors ils sont obligés de se renouveler, et peut-être d’avoir un emploi qui est moins payant qu’à l’époque, renchérit Stéphane Théorêt. C’est sûr que ça n’amène pas un bon climat.»

Pipeline et SNC-Lavalin

Le refus du Québec de laisser passer un pipeline qui permettrait d’acheminer le pétrole de l’ouest vers un port situé au Nouveau-Brunswick avait déjà joué pour beaucoup dans la grogne qu’on peut entendre en Alberta à l’égard de la Belle Province. Voilà que la crise engendrée par le dossier SNC-Lavalin, dont le siège social est à Montréal, amène de l’eau au moulin du mécontentement.

Les électeurs de l’ouest du Canada entretiennent la perception que le premier ministre Justin Trudeau travaille surtout pour le Québec, alors que l’économie des provinces de l’ouest va mal. Le taux de chômage là-bas s’élevait à 7,3% en février, selon Statistique Canada, alors qu’il était de 5,3% au Québec.

Selon Jean-Philippe Couture, qui siège au Conseil du développement économique de l’Alberta, on peut toutefois apercevoir la lumière au bout du tunnel.

«Il y a des entreprises d’Asie, par exemple, qui pensaient s’établir à Vancouver et qui regardent les loyers qui sont trop hauts, alors elles se redirigent vers Toronto et en chemin, s’arrêtent à Calgary et découvrent qu’il y a une main-d’œuvre qualifiée, des services», rapporte-t-il. Selon lui, de plus en plus d’entreprises étrangères s’y établissent.