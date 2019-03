Encore un peu de neige avant un nouveau redoux

Des averses de neige sont encore prévues pour la journée de lundi sur la plupart des secteurs de la province. Le soleil sera de retour dès mardi et le temps sera de plus en plus doux.

Des avertissements de neige sont encore en vigueur sur plusieurs secteurs du Québec.

De la neige laissant une accumulation de 15 à 20 cm est prévue, notamment pour les régions de la Beauce, Charlevoix, Québec ou encore Natashquan où un avis de tempête hivernale a été émis.

Les conditions routières risquent d’être difficiles et la visibilité sera réduite à l’heure de pointe. Les vents forts combinés à la neige causeront de la poudrerie par endroits.

À Montréal, quelques averses de neige sont prévues au cours de la journée, avec des vents d’ouest de 40 km/h avec rafales à 60. Les températures seront plutôt stables, Environnement Canada prévoit un maximum de 1 °C. À Québec, la journée sera marquée par de la neige intermittente, avec une accumulation de 2 à 4 cm. Des vents de 30 km/h avec rafales à 60 sont attendus, et le mercure affichera un maximum de 0 °C.

Mardi marquera le retour du soleil. À Montréal comme à Québec, la journée sera ensoleillée, le ciel dégagé et les températures seront agréables: il fera respectivement 0 °C et -2 °C.

La journée de mercredi sera ensoleillée sur certains secteurs, tandis que des averses de neige seront possibles sur d’autres. À Montréal, la journée sera ensoleillée et le mercure affichera 5 °C, alors qu’à Québec, la journée sera marquée par une alternance de soleil et de nuages ainsi que 60 % de probabilité d’averses de neige. Les températures seront toujours agréables, il fera maximum -1 °C.

La journée de jeudi risquent d'être nuageuse pour plusieurs secteurs et ensoleillée pour certains. Les températures seront à la hausse partout, 6 °C à Montréal et 7 °C à Québec. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la pluie sera de retour, et ce au moins jusqu’à vendredi soir.