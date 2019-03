Forte baisse des ventes de disques de Michael Jackson

La diffusion du documentaire Leaving Neverland aura eu un effet immédiat sur les ventes et les diffusions en streaming des morceaux de Michael Jackson. D'après le Hollywood Reporter, les premiers chiffres accusent une baisse des ventes de 4%, pour les morceaux du Roi de la Pop, y compris sur la période où il jouait avec ses frères dans The Jackson 5 ou The Jacksons.

À LIRE ÉGALEMENT

La famille de Michael Jackson dénonce un «lynchage public»

Stevie Wonder réagit au documentaire sur Michael Jackson

Michael Jackson banni des ondes de plusieurs stations de radio au Québec

Les streamings, et de manière générale les diffusions en ligne, ont baissé de 5% et les diffusions en radio de 13%.

Leaving Neverland détaille les allégations de Wade Robson et James Safechuck, qui affirment avoir été victimes d'abus sexuels de la part du chanteur lorsqu'ils étaient enfants. La famille de Michael Jackson, de son coté, fait tout pour défendre la mémoire de l'artiste et affirme que les deux hommes - qui ont par le passé nié avoir été abusés sous serment lors du procès de 2005 dans lequel le frère de Janet Jackson a été reconnu innocent d'abus sexuel sur un jeune garçon mineur - seraient des menteurs.