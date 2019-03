L’affaire SNC-Lavalin illustre qu’encore aujourd’hui, le Québec et le reste du Canada ont des différences fondamentales.

À LIRE ÉGALEMENT

Des Albertains de plus en plus amers envers le Québec?

L’envoyé spécial de TVA Nouvelles en Alberta, François Cormier, relate un ressentiment persistent chez plusieurs Albertains envers le Québec, notamment en raison des propos tenus par François Legault, qui avait qualifié d’«énergie sale» le pétrole albertain afin de justifier son refus de relancer le projet d’oléoduc Énergie Est.

«Je les comprends d’avoir un certain ressentiment envers le Québec, qui veut toujours tourner le dos au reste du pays depuis tellement d’années, qui a voulu se séparer à deux reprises et qui a bénéficié des fruits du dur labeur des Albertains, qui ont été le poumon économique du pays», raisonne l’analyste politique Jonathan Trudeau.

Une position vertement critiquée par son homologue Stéphane Bédard, qui estime que la péréquation n’oblige en rien les Québécois à s’aplatir devant les doléances de l’Alberta, où le «Québec bashing» reste un sport populaire.

«C’est sûr qu’ils [les Albertains] aimeraient que la voix du Québec ne soit pas entendue dans le contexte canadien actuel», souligne-t-il.

Il note que la Colombie-Britannique, qui ne reçoit pas de péréquation, s’est elle aussi opposée à voir l’oléoduc de TransMountain passer sur son territoire, pourtant voisin à celui de l’Alberta.

«Ils ne reçoivent pas de péréquation, alors ils ont le droit d’être contre, mais quand tu reçois de la péréquation, il faut que tu t’écrases? Voyons! Ça ne tient pas debout!», s’insurge l’ancien député péquiste.

Reste que pour Jonathan Trudeau, la grogne des citoyens de l’ouest du pays envers le Québec n’est pas étonnante.

«C’est effectivement peut-être plus facile de se fâcher contre la province qui passe son temps à casser du sucre sur le dos du Canada, qui en plus bénéficie de la péréquation et qui en fin de compte refuse de t’aider, en ajoutant que ce que tu fais c’est sale», lance-t-il.