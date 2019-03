Justin Bieber admet qu’il ne va pas bien dans un message touchant

Justin Bieber s’est tourné vers Instagram pour dévoiler qu’il traversait actuellement une période très difficile.

Des inquiétudes au sujet de sa santé mentale avaient été soulevées en début de semaine dernière après qu’il ait partagé une série de photos «paparazzi» de sa femme, Hailey Baldwin.

• À lire aussi: Justin Bieber soutient Chris Brown et s'ensuit un tollé

• À lire aussi: Voici le tatouage sur le visage de Justin Bieber

• À lire aussi: Justin Bieber confirme qu’il est un «homme marié»

Le jeune homme a donc souhaité rassurer ses abonnés tout en étant transparent sur ce qu’il vivait en ce moment.

«Je voulais juste vous tenir au courant de ce que je vivais en ce moment, en espérant que ça peut faire échos avec vous. J’ai vraiment de la misère ces temps-ci. Je me sens super déconnecté et bizarre. Je retombe toujours sur mes pieds, alors je ne m’inquiète pas trop. Je voulais juste vous en parler et vous demander de prier pour moi», a indiqué le chanteur sur Instagram.

Justin Bieber avait récemment admis qu’il souffrait de dépression et suivait actuellement une thérapie dans le but de chasser certaines idées noires.