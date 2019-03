La décision de Catherine Fournier de s’isoler à l’intérieur de l’Assemblée nationale en claquant la porte du Parti québécois ne représente rien de moins qu’un «suicide politique», selon l’analyste politique Jonathan Trudeau.

À LIRE ÉGALEMENT

Le chef du PQ se questionne sur la légitimité de Catherine Fournier

Annonce de Catherine Fournier: un coup «très dur» pour le PQ

Catherine Fournier quitte le PQ pour siéger comme indépendante

«J’ai eu l’impression qu’on assistait aujourd’hui à un suicide politique. On a l’impression que Catherine Fournier aura été, au fond, une étoile filante dans le firmament politique», a tranché avec sévérité l’analyste à «La Joute».

Jonathan Trudeau reproche à Catherine Fournier de ne pas avoir été capable d’expliquer de façon claire sa vision et sa démarche. «On a l’impression qu’il nous manque des pièces du casse-tête, mais on n’est pas capable d’identifier ce que c’est», ajoute-t-il.

Pour l’ancien député péquiste Stéphane Bédard, la démarche de la députée de Marie-Victorin «manque de crédibilité et de sincérité».

«Le fait de partir toute seule sous-entend qu’il y a quelque chose d’autre, note-t-il. On est comme dans la série Marvel, on est dans le premier de six épisodes à travers d’autres personnages!»

Pour Stéphane Bédard, ce premier geste est en réalité un déjà-vu au Parti québécois. D’autres avant Catherine Fournier ont aussi claqué la porte en se déclarant toujours souverainiste, pour ensuite créer un «mouvement» et finalement fonder un parti politique. Peu importe les prochains gestes de Catherine Fournier, l’analyste politique est d’avis que la plus jeune députée de l’Assemblée nationale a été bien «mal conseillée».