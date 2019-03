Les Francouvertes 2019: Le rap continue à prendre de la place

Alors que les rondes préliminaires se succèdent aux Francouvertes, le rap poursuit sur sa lancée et s’impose de plus en plus au sein du concours.

«Au niveau des tendances musicales, évidemment, le rap est davantage présent qu’il y a deux ou trois ans, a indiqué la directrice des Francouvertes, Sylvie Courtemanche. Il était déjà assez présent l’année passée, mais, cette année, on a clairement deux soirées rap, de grosses soirées où il y a vraiment beaucoup de monde».

Même au sein des dossiers envoyés pour participer au concours, la tendance se maintient. «On a plus de rap que les autres années, ça, c’est sûr et certain. On en reçoit plus aussi dans l’offre au niveau de la sélection initiale».

Véritable concours-vitrine de la chanson au Québec, les Francouvertes attirent chaque année les musiciens les plus prometteurs de la relève. Si le rap s'est taillé cette année une place de choix, l’éventail des styles reste toujours aussi important. «Dans le reste de la programmation, ça reste assez varié avec du folk, un peu de rock, un peu d’électro-pop», a énuméré la directrice du concours.

Le folk toujours aussi présent

Lundi soir avait lieu la quatrième ronde des préliminaires, où les artistes Olivier Lessard, vice E roi et Thierry Larose ont tout donné pour tenter de charmer le public et le jury.

Contrairement au vent dominant, il s’agissait d’une soirée folk. Ce style de musique n’a jamais eu de misère à se faire une place au sein des Francouvertes. «En rondes préliminaires, lors des années précédentes, on avait de la difficulté à faire une soirée rap, alors qu’on n’avait aucune difficulté à faire une soirée folk», s’est rappelée Sylvie Courtemanche.

Le concours des Francouvertes a permis de faire éclore des talents que l’on entend toujours aujourd’hui. Parmi les artistes qui ont su se démarquer, on peut penser à Philippe Brach, les Sœurs Boulay, Fanny Bloom et Dead Obies.

Le concours en est cette année à sa 23e édition. Pas moins de 21 artistes auront la chance de se faire valoir à travers les rondes préliminaires, qui ont débuté le 18 février dernier et qui s’échelonneront jusqu’au 1er avril, au Cabaret du Lion d’Or.

Les demi-finales se poursuivront les 15, 16 et 17 avril prochain. La grande finale aura lieu le 6 mai, au Club Soda.