Mario Dumont croyait bien qu’après une semaine de vacances, l’affaire SNC-Lavalin allait avoir perdu de sa traction. Or lorsqu’on regarde les pages frontispices des médias dans le reste du Canada, force est de constater que Justin Trudeau est encore dans l’eau chaude.

Encore ce week-end, le National Post consacrait sa «Une» à l’affaire SNC-Lavalin. Le magazine Maclean’s, dans sa plus récente édition, titrait pour sa part «L’imposteur» en référence au premier ministre Justin Trudeau.

«Ça m’a frappé à quel point les médias du Canada anglais ont décidé de tasser Justin Trudeau dans le coin», mentionne Mario Dumont.

Pour le commentateur politique, il s’agit d’un contraste marqué avec l’image «plus grande que nature» que ces mêmes médias véhiculaient de Justin Trudeau lors des premières années de son mandat.

«Il y a eu une longue période où on l’aimait pas à peu près [Justin Trudeau]. On est passé par-dessus plusieurs erreurs pour garder l’espèce de personnage plus grand que nature, adulé de tous, qui représentait les valeurs canadiennes, fait remarquer Mario Dumont. Maintenant, on a l’impression qu’ils [les médias du Canada anglais] veulent sa peau.»

Pour l’animateur, plusieurs raisons expliquent ce renversement de situation, à commencer par une réelle déception envers le premier ministre et sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin. Mais ce n'est pas tout.

«Considérant la sévérité avec laquelle Justin Trudeau est jugé, je me demande jusqu’à quel point le fait que SNC-Lavalin soit une entreprise québécoise avec un nom en français et un siège social à Montréal a une importance [sur le traitement réservé à JustinTrudeau]. Moi je pense qu’il y en a une certaine.»

Chose certaine, si le chef libéral croyait au départ être devant une crise de quelques jours, il doit aujourd’hui se questionner à savoir si toute cette affaire ne finira pas par lui coûter son gouvernement.