Libérées après 10 ans de prison pour des fausses couches

AFP

Alba Lorena Rodriguez (C) et Cinthia Marcela Rodriguez (R) sont photographiées peu après avoir été libérées du centre de réadaptation pour femmes de Ilopango, au Salvador, le 7 mars 2019. - La Cour suprême du Salvador a ordonné la libération de trois femmes purgeant une peine de 30 ans - condamnation à un an de prison en vertu des lois anti-avortement sévères du pays d'Amérique centrale, a annoncé jeudi une organisation de défense des droits de l'homme. (Photo de MARVIN RECINOS / AFP)