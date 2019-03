L’OCDE inquiète des allégations d’ingérence politique

Une importante association mondiale regroupant les pays les plus riches de la planète, dont fait partie le Canada, s’inquiète des allégations d’ingérence politique visant le gouvernement Trudeau dans l’affaire SNC-Lavalin.

«Le Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption est préoccupé par les allégations récentes d’interférences dans le cadre des poursuites engagées contre SNC-Lavalin», écrit l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans un communiqué diffusé lundi.

Le commissaire fédéral à l’éthique a ouvert une enquête dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin et un comité des Communes se penche aussi sur les allégations d’ingérences politiques, ce que l’OCDE perçoit toutefois comme un signe encourageant.

«Le Groupe de travail [...] juge encourageante l’ouverture de ces procédures et note que les autorités canadiennes en soulignent le caractère transparent et indépendant», ajoute l’OCDE dans son communiqué.

L’organisation écorche par ailleurs l’argumentaire du gouvernement Trudeau dans l’affaire SNC-Lavalin. Justin Trudeau et son entourage plaident à mots couverts en faveur d’une entente à l’amiable avec SNC-Lavalin, dans le but de protéger les employés et retraités de l’entreprise. Or, l’organisme international souligne que ce genre de considérations économiques ne peuvent pas être prises en compte lorsqu’on évalue la possibilité de négocier une entente à l’amiable avec une entreprise accusée de fraude.

La firme d’ingénierie fait l’objet de poursuites judiciaires criminelles pour fraude et corruption d’agents du gouvernement libyens de 2001 à 2011 afin d’obtenir des contrats publics dans ce pays.

Si la multinationale est trouvée coupable, l’entreprise pourrait être interdite de soumissionner sur des contrats publics fédéraux pendant 10 ans.

Justin Trudeau et son entourage répètent qu’un tel accord permettrait de protéger des emplois ici chez SNC-Lavalin et ses sous-traitants.

SNC-Lavalin souhaite éviter un procès criminel en négociant une entente à l’amiable avec le fédéral, appelée Accord de poursuite suspendue.

Selon la ministre démissionnaire au coeur de l’affaire SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould, le bureau du premier ministre aurait fait d’intenses pressions pour qu’elle agisse en faveur d’un règlement à l’amiable avec SNC-Lavalin.

Justin Trudeau et son entourage ont plutôt qualifié ces pressions de simples «discussions entre collègues» au sujet d’un dossier important, soit la protection des emplois ici chez SNC-Lavalin.