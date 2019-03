Miriam Baghdassarian revisite un succès de Marie Carmen

Un an après avoir été révélée à «La Voix», la jeune Miriam Baghdassarian poursuit sa carrière de chanteuse et s’apprête à lancer un album à son nom, dont un premier extrait, «Dans la peau», vient d’être dévoilé.

La chanson est en fait une relecture d’un succès de 1989 de Marie Carmen, «Dans la peau», réalisée par Daniel Cinelli, sous la direction artistique de Lionel Lavault.

Les téléspectateurs de «La Voix» ont pu entendre la pièce en primeur dimanche, pendant le montage récapitulant les cinq dernières semaines d’auditions à l’aveugle du concours. «Dans la peau», cri du cœur d’une femme amoureuse, peut dès maintenant être téléchargée sur toutes les plateformes numériques.

Miriam Baghdassarian faisait partie de l’équipe de Lara Fabian à «La Voix», l’an dernier, et s’était rendue en finale, tout comme Yama Laurent (équipe Garou), Yann Brassard (équipe Alex Nevsky) et Jonathan Freeman (équipe Éric Lapointe). C’est Yama Laurent qui avait enlevé les honneurs à l’ultime tour de chant de la compétition télévisée.

Pendant la saison, Miriam, qui n’était alors âgée que de 18 ans, s’était notamment démarquée en interprétant «Il est où le bonheur» de Christophe Maé, et «Formidable» de Stromae. Lors de la dernière étape de son parcours à «La Voix», Lara Fabian avait composé «Je veux donner» pour sa protégée.

Par ailleurs, Miriam Baghdassarian participera cet été au spectacle «American Story 2 – Les années Woodstock» qui soulignera les 50 ans du mythique rassemblement des années 1960. La fresque créée par Mike Gauthier et le directeur musical Yves Frulla (ex-collaborateur de longue date de Céline Dion) mettra également en vedette Rick Hughes et Pascal Dufour, et redonnera vie à des classiques de Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash & Young et Richie Havens, pour ne nommer que ceux-là. «American Story 2 – Les années Woodstock» tiendra l’affiche de la Salle J.-Antonio Thompson de Trois-Rivières, du 1er au 31 août.