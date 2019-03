Pourquoi le vélo d’hiver suscite tant de haine?

Il n’en faut pas beaucoup pour qu’une escalade de haine profonde s’enclenche sur les réseaux sociaux. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de «vélo d’hiver» qui, comme j’ai pu le constater sur mon groupe Facebook «Dans le trafic», continue de susciter la colère même si la saison hivernale tire à sa fin.

«Pourquoi les motos ne circulent pas en hiver, contrairement aux vélos?» Cette simple question posée récemment sur le groupe Facebook «Dans le trafic» a donné lieu à des échanges très tendus.

J’ai aussi reçu une dizaine de messages de lecteurs qui comparent l’état des trottoirs à celui des pistes. Même le chroniqueur Mario Dumont en a parlé. Oui, peut-être que sur certaines rues, la piste cyclable faisait moins pitié que le trottoir, mais ça reste des situations isolées.

«Les gens sont pas mal plus méchants sur le web, mais je dirais que je me fais insulter au moins une fois par semaine dans la rue», relate Mathieu Murphy-Perron, qui s’adonne au vélo d’hiver depuis trois ans et milite pour le déneigement de la piste cyclable du canal de Lachine.

J’ai parlé avec plusieurs autres cyclistes d’hiver, et ils tiennent des propos semblables. Mais pourquoi le vélo d’hiver énerve-t-il encore autant certains automobilistes et piétons? Pourquoi ne sommes-nous pas capables de partager la route?

Gros bon sens

Pour les automobilistes, la présence des cyclistes l’hiver sera toujours un élément stressant, mais il va falloir s’y faire, analyse Annie Gauthier de CAA-Québec. À son avis, les usagers de la route doivent cesser de se ranger dans des «compartiments» et de se mettre en opposition.

Pierre Rogué, fondateur de l'Association pour la mobilité active de Rosemont-La Petite-Patrie, abonde en ce sens: «Le jour où on va s’unir plutôt que se diviser, ce sera pas mal plus efficace pour revendiquer des rues mieux adaptées à tous les usagers de la route».

Des remarques bien pertinentes. Ça s’appelle le gros bon sens.

Un peu d’ouverture

Il faut dire que les cyclistes d’hiver voient quand même un début d’ouverture d’esprit. Toutefois, les gens qui critiquent ne comprennent toujours pas que si tu as l’équipement nécessaire, c’est tout à fait sécuritaire, me dit Magali Brebonne, porte-parole de Vélo Québec.

Il y a peut-être l’exception des journées de grosses tempêtes. «Même au lendemain d’un blizzard, il y a déjà beaucoup de rues qui sont bien déneigées et praticables en vélo», assure-t-elle, rappelant du même souffle que les cyclistes ont le droit légalement de rouler dans la rue, tant qu’ils se tiennent le plus à droite possible.

Quand il y a un gros banc de neige à droite, pas le choix, ils se retrouvent dans la rue...

L’hiver, les cyclistes n’ont souvent d’autre choix que de se déplacer au centre de la chaussée.

Le déneigement à Montréal

6 000 km de trottoirs

4 000 km de rues

590 km de bandes cyclables (aucun entretien particulier)

40 km de pistes cyclables séparées de la circulation*

*Calcul effectué par Vélo Québec

Ça niaise depuis 10 ans

Ça fait 10 ans que des cyclistes demandent à ce que la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier et que la piste du canal de Lachine soient déneigées l’hiver. Si le gouvernement dit vouloir encourager les transports actifs, il faudrait peut-être arrêter de mettre le frein.

Un panneau posé à l’envers

Déjà que les panneaux de signalisation peuvent nous mélanger... En voici un qui a été installé à l’envers! Au coin des rues Peel et de la Gauchetière, un lecteur a remarqué qu’un panneau indiquant l’obligation «de contourner un obstacle dans le sens indiqué par la flèche» a été posé de façon complètement ridicule.

J’ai informé l’arrondissement de Ville-Marie et une porte-parole de la Ville m’a indiqué que la situation sera corrigée dans les plus brefs délais. Contactez-moi si vous voyez d’autres situations aussi absurdes!

Aidez-moi!

Faites-moi part des situations qui irritent votre quotidien! Aménagement routiers et urbains absurdes, chantiers qui traînent, transports en commun bondés, intersections dangereuses, lâchez-vous lousse! Et devenez membre du groupe Facebook «Dans le trafic».