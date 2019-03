Quatre humoristes pour inaugurer le Terminal Comédie Club

Les humoristes Gabrielle Caron, Mike Beaudoin, Pascale Cameron et Franky inaugureront le Terminal Comédie Club, un nouveau lieu où seront présentés des spectacles d’humour sur l’avenue du Mont-Royal Est, à Montréal.

Quelques jours après l’ouverture officielle des portes prévue jeudi, les quatre artistes offriront chacun la première de leurs trois premières représentations produites par ComediHa!, toutes d’une durée de 60 minutes.

Les billets pour l’une ou l’autre de ces soirées sont disponibles en ligne (lepointdevente.com).

Les spectacles en solo de ses quatre artistes seront aussi présentés plus tard à Québec, entre les murs à la Taverne Grande Allée.

Créé par plusieurs gérants d’humoristes, le Terminal Comédie Club propose des soirées comiques depuis quelques semaines déjà. C’est Alexandre Barrette qui montera sur scène mardi et mercredi.

En plus d’événements «open mic» et de propositions autoproduites par des humoristes, ce nouvel établissement montréalais accueillera les auditions devant public du Festival ComediHa! et celles d’autres festivals.