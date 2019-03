Une dernière tempête après le prochain redoux?

En avons-nous fini avec l’hiver? C’est la grande question que bon nombre de Québécois se posent après la bordée d’hier qui a laissé de 15 à 20 cm sur plusieurs régions.

«J’aurais tendance à dire qu’il reste peut-être une autre bonne bordée, affirme Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada, en entrevue au Québec matin. Même parfois au début avril, on peut avoir un 10-15 centimètres.»

Certains pourront toutefois se réjouir, car on devrait connaître une pause en termes de neige pour les 10 prochains jours, assure le spécialiste. Il y aura tout au plus quelques flocons ou de la neige fondante, mais aucune accumulation notable sur la quasi-totalité de la province.

«On peut dire que c’est l’arrivée du printemps qu’on va vivre très prochainement après avoir pelleté cette dernière tempête. Ça s’améliore à mesure que les journées avancent.»

Une importante tempête actuellement en formation dans le Midwest américain remontera vers la Baie-James. Même si elle ne touchera pas directement le sud-ouest du Québec, elle sera responsable d’une poussée d’air chaud en provenance du sud des États-Unis.

Résultat: «Le mercure devrait culminer jeudi et même vendredi, je m’attends à une dizaine de degrés pour la région de Montréal, prévoit Alexandre Parent. On pourrait même dépasser les 12-13 degrés le long de la frontière américaine. Partout au Québec, on aura des températures au-dessus de zéro avec des averses sous forme de pluie. Assurément, ce sera des averses de pluie pour la région métropolitaine vers la fin de la semaine.»

Le couvert de neige commencera à fondre, même si les prévisions à long terme ne font pas état d’une quantité importante de pluie.

Le météorologue prévient d’ailleurs que la saison de la pluie printanière sera à surveiller avec toute cette neige «très lourde, très dense en termes de quantité d’eau».

Montréal reçoit en moyenne 36 cm de neige en mars, alors que c’est plutôt une cinquantaine qui tombe sur la ville de Québec.