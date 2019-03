Plus de 2000 immigrants détenus placés en quarantaine aux États-Unis

Plus de 2000 personnes détenues par le Service de l'immigration et de l'application des règles douanières des États-Unis (ICE -Immigration and Customs Enforcement) ont été placées en quarantaine en raison d’une éclosion d’oreillons et d’autres maladies.

«Le 7 mars 2019, un total de 2 287 détenus ont été exposés à un détenu souffrant d'une maladie contagieuse», a déclaré le porte-parole de l'ICE, Brendan Raedy, dans un communiqué. Au cours des 12 derniers mois, 51 établissements de détention de l'ICE, touchés par la présence d'oreillons, de varicelle et de grippe, ont fait l'objet d'enquêtes sanitaires, précise le porte-parole.

236 cas d'oreillons ont été signalés, avec 16 autres cas suspects au cours de cette période.

Les oreillons sont un virus contagieux qui se transmet généralement par la salive et le mucus. Les symptômes incluent fièvre, douleurs musculaires, perte d'appétit, enflure autour des joues ainsi que la mâchoire et les glandes salivaires enflées.

Le nombre d’immigrants détenus avec une infection contagieuse a atteint un sommet dans la dernière année. L'année dernière, 423 personnes atteintes de grippe et 461 personnes atteintes de varicelle étaient dans un centre de détention de l’ICE.

Entre janvier 2016 et février 2018, aucun cas d'oreillons n'a été signalé. Seulement 73 cas de varicelle et 34 cas d'influenza ont été rapportés.

Migrants à risque

Les responsables américains ont mis en garde contre les risques de maladies pour les migrants arrivant aux États-Unis, qui regroupent de plus en plus de familles et d'enfants.

«Les migrants voyagent vers le nord depuis des pays où la pauvreté et la maladie sont monnaie courante et où leur santé peut être aggravée par le coût physique du voyage. De nombreuses personnes que nous rencontrons n'ont peut-être jamais consulté un médecin, ni se faire vacciner, ni avoir vécu dans des conditions hygiéniques. Les trains et les bus peuvent accélérer la propagation des maladies transmissibles», a déclaré le commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières, Kevin McAleenan, lors d'un témoignage devant le Congrès américain la semaine dernière.

L’ICE a déclaré que toutes les personnes placées en détention bénéficiaient de soins médicaux complets, notamment d'un accès aux infirmières, aux médecins et à des soins d'urgence 24h / 24.

Lundi, on ne savait pas si ICE prenait des mesures supplémentaires pour traiter les problèmes de maladie dans ses installations.