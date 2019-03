Air Canada obligée d'annuler quatre vols

La compagnie aérienne Air Canada a été obligée d’annuler quatre vols après la décision du Royaume-Uni d’interdire le passage d’appareils Boeing 737 MAX dans son espace aérien.

Air Canada a annoncé l’annulation des vols AC860 Halifax–Londres Heathrow du 12 mars, AC861 Londres–Halifax du 13 mars, AC822 St. John’s–Londres du 13 mars et AC823 Londres–St. John’s du 14 mars.

«Nous nous efforçons de réacheminer les clients touchés dès que possible via Montréal, Toronto et Ottawa», a fait savoir la compagnie aérienne par voie de communiqué.

Air Canada demande à ses clients qui voudraient modifier leurs vols de faire preuve de patience en raison du nombre élevé d’appels.

La compagnie aérienne assure qu’elle «fera le point dès qu’elle aura plus de renseignements».

L’Union européenne, l'Australie, la Malaisie, Singapour et le Sultanat d'Oman, ont décidé d’interdire l’accès à ces appareils. Ce n’est toutefois pas le cas du Canada.

Cette avalanche d'interdictions de vol visant un modèle d'avion, tant par des pays que par des compagnies aériennes, est inédite dans l'histoire de l'aviation civile.

Un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche au sud-est d'Addis Abeba peu après le décollage, tuant les 157 passagers et membres d'équipage.

Un autre exemplaire de ce modèle opéré par Lion Air s'était abîmé en mer en Indonésie en octobre, entraînant la mort des 189 personnes à bord, là aussi quelques minutes après le décollage.