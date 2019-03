Aladdin a une nouvelle bande-annonce

La bande-annonce officielle d’Aladdin a été dévoilée mardi. Cette nouvelle version du film d’animation à succès paru en 1992 est l'une des productions les plus attendues de l'année à Hollywood.

Un premier aperçu du film dans lequel on y voyait Will Smith (qui interprète le génie) maquillé en bleu avait reçu un accueil plutôt froid sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. On constate dans cette bande-annonce que son apparence changera à différents moments durant le film.

Le long métrage est réalisé par Guy Ritchie. Mena Massoud est l’interprète d’Aladdin et Naomi Scott joue le rôle de Jasmine.

La sortie de ce film est prévue le 24 mai prochain.