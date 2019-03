Un autre jour, un autre tweet. Mardi, le président américain Donald Trump a réagi aux problèmes des avions Boeing en affirmant que les avions étaient devenus «trop compliqués à piloter».

«Les avions deviennent beaucoup trop complexes à piloter», a tweeté M. Trump. «Il n'y a plus besoin de pilotes, mais plutôt d'informaticiens du MIT (Massachusetts Institute of Technology)», a-t-il ironisé.

«Je constate cela pour de nombreux produits. Toujours chercher un nouveau développement inutile alors que, souvent, ce qui est vieux et simple fonctionne bien mieux», a poursuivi le président septuagénaire.

«Fondamentalement, c’est un regard [sur la situation] qui laisse entendre que ça allait tellement mieux quand les charrettes à bœufs nous promenaient d’un village à l’autre», évoque le correspondant de TVA Nouvelles à Washington Richard Latendresse.

«De façon plus sérieuse, c’est aussi une critique de ce qui a fait l’Amérique et les sociétés capitalistes, c’est-à-dire l’innovation et la recherche de l’amélioration de notre environnement technologique et technique», poursuit-il.

Ce tweet, souligne Richard Latendresse, «ne fait que donner l’impression que le président est déconnecté de la réalité».