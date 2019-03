Un record et une victoire de Carey Price

En aidant les siens à vaincre les Red Wings de Detroit 3 à 1, mardi à Montréal, Carey Price est devenu le gardien ayant amassé le plus grand nombre de victoires dans l’uniforme des Canadiens.

Avant la partie, Price partageait ce record avec l’illustre Jacques Plante, mais il compte désormais 315 gains avec le Tricolore.

En l’emportant, le CH est demeuré au plus fort de la course aux séries. Malheureusement pour lui, il n’a pas retrouvé sa place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est puisque les Blue Jackets de Columbus ont battu les Bruins de Boston plus tôt en soirée.

Les deux équipes comptent le même nombre de points (81), mais les Blue Jackets ont trois victoires de plus que les Montréalais en temps réglementaire ou en prolongation.

Domi frappe

Après une première période sans but, Max Domi a ouvert le pointage à mi-chemin au deuxième vingt. Installé devant le filet adverse, il a redirigé de belle façon le relais d’Andrew Shaw derrière Jonathan Bernier.

Brett Kulak, qui remplaçait Mike Reilly dans la formation, a doublé l’avance des favoris de la foule un peu avant la fin de l’engagement, tandis que Domi a complété la marque dans un filet désert.

Les Red Wings ont profité d’une rate erreur de Price pour s’inscrire au tableau au dernier tiers. Surveillé de près par trois joueurs du Canadien, Andreas Athanasiou a décoché un tir peu menaçant qui a battu le gardien entre les jambières.

Price, qui a repoussé 20 rondelles, s’est toutefois racheté avant la fin de la rencontre en volant Tyler Bertuzzi et Frans Nielsen sur la même séquence.

Bernier a quant à lui failli deux fois sur 35 lancers.

Les Canadiens seront de nouveau en action jeudi, au Nassau Coliseum, contre les Islanders de New York.