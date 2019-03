Le film québécois «Charlotte a du fun» prendra l’affiche aux États-Unis le 29 mars prochain.

Le long métrage de Sophie Lorain, sorti dans les salles du Québec il y a tout juste un an, sera distribué sous le titre «Slut in a Good Way» sur plus d’une vingtaine d’écrans chez nos voisins du sud, a annoncé le producteur Amérique Film, mardi.

Le distributeur américain Comedy Dynamics avait fait une offre pour l’acquisition de «Charlotte a du fun» au producteur Martin Paul-Hus au dernier festival de Tribeca, en avril 2018.

«Slut in a Good Way» bénéficiera d’une campagne publicitaire d’envergure chiffrée à 2 millions $ aux États-Unis, une première pour un film québécois diffusé en français dans ce pays.

En octobre dernier, les trois comédiennes principales de «Charlotte a du fun», Marguerite Bouchard, Rose Adam et Romane Denis, et le comédien Alex Godbout, ont été invités à séjourner à Los Angeles pour une séance photo de style «hollywoodienne», avec un photographe de «Vanity Fair», justement pour les besoins des activités de promotion entourant le lancement de l’œuvre.

«Charlotte a du fun» a fait le tour de plusieurs festivals dans la dernière année, à Tribeca, Shanghai, Auckland, Angoulême, Sao Paulo, Namur, Tokyo, Goa et Tromso. Sa version anglophone, «Slut in a Good Way», a fait partie du top 17 des films à ne pas manquer du «New York Times» lors du festival de Tribeca.

Après sa sortie aux États-Unis, l’opus, qui raconte la multiplication des conquêtes amoureuses d’une adolescente après une peine d’amour, tiendra l’affiche en France, au Chili et en Argentine.