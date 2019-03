Comment savoir si vous volerez sur un Boeing 737 MAX 8?

Le Boeing 737 MAX 8 construit par le géant de l’aviation américain est sous les projecteurs depuis deux jours après qu’un deuxième appareil de ce modèle eut été impliqué dans un accident en moins de cinq mois.

À la suite de l’écrasement d’Ethiopian Airlines, dimanche, de nombreux pays et lignes aériennes ont décidé de clouer au sol les Boeing 737 MAX 8, mais les trois transporteurs canadiens qui l’exploitent (Air Canada, WestJet et Sunwing) n’ont pris aucune mesure à cet égard.

Comment pouvez-vous savoir si vous volerez sur un Boeing 737 MAX 8?

- Si vous achetez vous-même votre billet d’avion en ligne, le transporteur indique généralement, au moment de choisir les segments de vol, l’appareil qui sera utilisé.

- Si vous faites affaire avec un agent de voyage, ce dernier sera en mesure de vous renseigner sur le modèle d’avion.

- Si vous avez déjà acheté votre billet et que, comme la majorité des gens, vous n’avez pas remarqué l’appareil qui exploitera le vol, vous pouvez consulter un site comme SeatGuru.com. En entrant le nom de la compagnie aérienne, le numéro de vol et la date de ce dernier, le site vous donnera non seulement le type d’appareil, mais aussi un plan détaillé de la cabine.

Dans tous les cas, sachez que le transporteur peut décider jusqu’à la dernière minute de changer le modèle d’appareil qui effectuera le vol.