Des cellules de mammouth «réactivées» 28 000 ans plus tard

Des chercheurs ont réussi à activer des cellules d'un mammouth congelé vieilles de 28 000 ans en les implantant dans des ovocytes de souris mais, même aidé par un plus petit que lui, le mastodonte a peu de chance de ressusciter.

Le projet, mené au Japon par une équipe internationale, a pris des noyaux de cellules d'un mammouth bien conservé découvert en 2011 dans le pergélisol sibérien et les a introduites dans des dizaines de cellules sexuelles de souris femelles.

Cinq ont eu des réactions biologiques caractéristiques du début de la division cellulaire, a expliqué Kei Miyamoto, un membre de l'équipe de l'Université Kindai dans l'ouest du Japon.

Mais aucun n'est entré dans la phase de division qui aurait été nécessaire à la création d'un mammouth, a-t-il précisé à l'AFP.

«Cela montre que malgré les années, une activité cellulaire peut encore se produire», a-t-il déclaré à l'AFP. «Jusqu'à présent, de nombreuses études se concentraient sur l'ADN fossile et non pas sur le fait de savoir s'il fonctionne toujours», a-t-il ajouté.

Mais les résultats de cette recherche publiés lundi dans la revue Scientific Reports donnent peu d'espoir de voir une résurrection à la Jurassic Park d'espèces éteintes depuis longtemps, a-t-il averti. «Nous avons aussi constaté que les dommages subis par les cellules étaient très profonds».

«Nous n'avons pas même encore vu de division cellulaire et je dois donc dire que nous sommes très loin de la reproduction d'un mammouth».

Cette université a travaillé avec d'autres établissements japonais et russes à l'étude et l'éventuel clonage du mammouth et prévoit d'explorer d'autres méthodes destinées à redonner vie au géant préhistorique.

«Nous avons besoin de nouvelles technologies, nous voulons tenter diverses approches», a déclaré M. Miyamoto.