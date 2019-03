Deux policiers brésiliens arrêtés pour l'assassinat de l'élue noire Marielle Franco

Deux policiers soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat en mars 2018 de l'élue noire Marielle Franco et de son chauffeur ont été arrêtés mardi matin à Rio de Janeiro, selon le site d'informations G1 citant des sources judiciaires.

Il s'agit de deux membres de la police militaire, dont l'un est soupçonné d'être l'auteur des tirs, et l'autre d'être le chauffeur du véhicule à bord duquel ils circulaient, selon ces sources.

Marielle Franco, une conseillère municipale de Rio née dans une favela et fortement engagée contre le racisme, l'homophobie et la violence policière a été abattue dans sa voiture avec son chauffeur Anderson Gomes le soir du 14 mars, à l'âge de 38 ans. Elle était conseillère du Parti du socialisme et de la liberté (PSOL, gauche).

Le drame avait provoqué des manifestations massives dans tout le Brésil.

Selon les services du procureur responsable de la lutte contre le crime organisé, l'assassinat a été méticuleusement planifié pendant trois mois.

Rio de Janeiro est confrontée depuis une vingtaine d'années au phénomène des milices, des groupes formés d'agents ou d'ex-agents de sécurité qui font régner leur loi dans les favelas.